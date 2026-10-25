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Росіяни завдали 832 удари по Запорізькій області за добу: є поранені

Російські війська атакували 55 населених пунктів Запорізької області ракетами, авіацією, безпілотниками, артилерією та з РСЗВ.

Росіяни завдали 832 удари по Запорізькій області за добу: є поранені
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські військові завдали 832 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранень дістали четверо людей.

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю, а також здійснили 18 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Одарівці, Листівці, Григорівському, Самійлівці, Вільнянці, Васинівці, Сонячному, Васильковому, Новоселівці та Єгорівці.

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Крім того, 625 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Також зафіксували два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Долинці.

Ще 181 артилерійський удар російські війська завдали по населених пунктах Запорізької області, зокрема по Малокатеринівці, Тернуватому, Оріхову, Степногірську, Приморському, Гуляйпільському та інших.

Загалом надійшло 50 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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