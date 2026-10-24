На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджене цивільне підприємство

Росія атакувала Сарненський район Рівненської області. Під час чергового ворожого удару зазнало пошкоджень цивільне підприємство.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники та інші профільні служби.
- Ввечері 23 жовтня та вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, житлові будинки й підприємства на Рівненщині. Один із населених пунктів на півночі області зазнав семи ударів поспіль. Унаслідок обстрілів частина регіону залишилася без електропостачання. Тоді обійшлося без постраждалих.