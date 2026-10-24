На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджене цивільне підприємство

На місці події працюють рятувальники та інші профільні служби.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Росія атакувала Сарненський район Рівненської області. Під час чергового ворожого удару зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

Під атакою цивільне підприємство на Рівненщині

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Наразі інформації про постраждалих не надходило.

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