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Росіяни атакували Рівненську область. Є знеструмлення, пошкоджено будинки і бізнес

Інформації про потерпілих в ОВА немає.

Росіяни атакували Рівненську область. Є знеструмлення, пошкоджено будинки і бізнес
Наслідки удару в Рівненській області
Фото: Голова ОВА Олександр Коваль Telegram

Учора ввечері і вночі 23 жовтня російська армія атакувала в Рівненській області енергетику, житлові будинки і бізнес. Один з населених пунктів у північній частині області зазнав семи атак поспіль. 

Потерпілих немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

«Частина Рівненщини зараз без світла», – додав він. 

Пошкодження внаслідок атаки, Дубенський район
Фото: Олександр Коваль Telegram
Пошкодження внаслідок атаки, Дубенський район

Восени Росія посилила атаки по центральних і західних областях України. Кількох масованих обстрілів зазнавала й Рівненська область. 21 жовтня ворог вдарив по ТЦ Metro, бив по торговельному центру й днем раніше. 

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