За добу на фронті відбулося 165 боїв

Сили оборони уразили два райони зосередження піхоти та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

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Розпочалася 1703-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Учора противник завдав трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10313 дронів-камікадзе та здійснили 2781 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Нова Січ, Уланове, Юнаківка, Шалигіне, Лужки та Винторівка. Авіаційних ударів зазнали райони Лужків та Хотіні.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження піхоти та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники двічі атакували в районах Уланового та Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Петропавлівки.

Ворожі спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили п'ять атак у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.

На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбито 12 атак загарбників у районах Чарівного, Тернуватого, Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Новоселівки та Білогір'я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Лук'янівського.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.