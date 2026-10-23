Вночі росіяни атакували енергетику Житомирщини, без світла понад 900 населених пунктів

Упродовж минулої ночі російська армія тероризувала Житомирську область. Під атакою була енергетика та житло. Є понівечені будинки. Люди цілі.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

«Протягом ночі, що минула, ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило», – написав він.

Станом на 7 ранку 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області.

Об' єкти критичної інфраструктури області використовують резервні джерела живлення, розгорнуті Пункти незламності.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів.