​Російські війська за добу втратили 1830 солдатів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 солдатів, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 6 наземних робокомплексів, 447 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 574 620 осіб.

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