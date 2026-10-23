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​Російські війська за добу втратили 1830 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 574 620 осіб. 

​Російські війська за добу втратили 1830 солдатів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 солдатів, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 6 наземних робокомплексів, 447 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року

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Особовий склад: близько 1 574 620 (+1 830) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 439
  • Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 501 (+54)
  • РСЗВ: 2 230 (+1)
  • Засоби ППО: 1 720 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)
  • Крилаті ракети: 5 138.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)
  • Спеціальна техніка: 4 851 (+5).

Дані уточнюються.

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