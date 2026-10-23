​Російські війська за добу втратили 1830 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 солдатів, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 6 наземних робокомплексів, 447 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року
Особовий склад: близько 1 574 620 (+1 830) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 439
- Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)
- Артилерійські системи: 51 501 (+54)
- РСЗВ: 2 230 (+1)
- Засоби ППО: 1 720 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)
- Крилаті ракети: 5 138.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)
- Спеціальна техніка: 4 851 (+5).
Дані уточнюються.