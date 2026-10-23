Зеленський підтвердив готовність поїхати на саміт G20 - але запрошення немає

ЗМІ стверджують, що Трамп хоче підписання мирної угоди саме під час цього заходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір взяти участь у саміті країн "Великої двадцятки" у Маямі у грудні, якщо йому надійде відповідне запрошення з боку Сполучених Штатів.

Як пише Укрінформ, глава держави підтвердив, що за посередництва Дональда Трампа у Флориді могли б відбутися певні мирні домовленості, але сигнал від Вашингтона щодо такого сценарію поки не надходив.

Раніше ЗМІ стверджували, що президент США поставив собі за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною саме на саміті G20 і уявляє себе поряд із Зеленським та російським диктатором Путіним під час відповідної церемонії. Заради цього він нібито готовий продовжити тиск на Київ.

Зеленський додав, що в контексті мирних переговорів він очікує у п'ятницю на бриф від спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа. Засідання технічних груп в межах відновлення тристоронніх перемовин може відбутися на початку листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.