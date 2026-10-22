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Зеленський про гарантії безпеки від США: «Ми обговорюємо гарантії, які підкріплюються голосуванням Конгресу»

Загалом Україна розглядає три варіанти гарантій безпеки, які не виключають один одного.

Зеленський про гарантії безпеки від США: «Ми обговорюємо гарантії, які підкріплюються голосуванням Конгресу»
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути комплексними та спиратися на сильну українську армію. Водночас американські гарантії повинні бути детально прописані й підтримані Конгресом США.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в межах зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві, передає кореспондент LB.ua.

За словами Зеленського, Україна розглядає три варіанти гарантій безпеки, які не виключають один одного: членство в НАТО, прямі гарантії від Сполучених Штатів Америки за принципом п'ятої статті Північноатлантичного договору, а також гарантії від європейських держав у межах «коаліції охочих» за підтримки США.

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«Ми говоримо про те, що це комплекс гарантій. Є НАТО, всі розраховують на це, але і НАТО, і прямі гарантії Сполучених Штатів Америки, які проговорюються зараз американцями, там, де є Article 5 (5 стаття НАТО), і коаліція охочих, там, де є гарантії безпеки Європи з бекстопом Сполучених Штатів Америки», — зазначив президент.

Водночас він наголосив, що фундаментом будь-яких міжнародних гарантій має залишатися українська армія. Йдеться про її чисельність, якісний склад і стабільне фінансування, яке Україна не зможе забезпечувати виключно власним коштом.

«Всі ці гарантії можливі на основі сильної української армії. У кількісному, якісному складі. Зі зрозумілим фінансуванням, немаленьким. Колеги з Європи й Америки про це знають. У нас усе вже прораховано», — сказав глава держави.

Президент пояснив, що фінансування Сил оборони має бути відокремлене від видатків на відновлення країни, освіту, логістику, реабілітацію, ветеранську політику та повернення українців. Він також підкреслив, що нові домовленості мають принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму.

«Ми проговорюємо не Будапештський меморандум, не папірець, при всій повазі до тих, хто це підписував, але тим не менш — детально прописані гарантії від Сполучених Штатів Америки, які підкріплюються підтримкою, тобто голосуванням Конгресу Сполучених Штатів Америки», — підсумував Зеленський.

  • Венс заявив про готовність України і Росії до переговорів, але країни мають суттєві розбіжності щодо угоди. Попри це американська сторона налаштована оптимістично.
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