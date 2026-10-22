Квір-драма «Чорна Хустка» про українських біженок здобула дві нагороди на фестивалі короткометрів Cinema Femme

Ігрова стрічка «Чорна Хустка» (Czarna chusta) української режисерки Каміли Бойченко здобула відзнаки «Best Film» (Найкращий фільм) та «Best Performance» (Найкраща акторська гра) на 8-му Cinema Femme Shot Film Festival. Про це повідомила акторка Ірина Островська.

За описом, фільм розповідає про Лесю та її доньку Аню, які живуть у таборі для біженців в Польщі. Вони починають отримувати повідомлення із вимогою грошей в обмін на інформацію про чоловіка Лесі, який пропав безвісти під час війни рік тому. У таборі Леся зустрічає свою давню подругу Марію, вдову, яку, як і Лесю, переслідує біль втрати близької людини. Згодом їхній зв'язок міцнішає – жінки знаходять розраду одна в одній через спільне горе. Проте Аня починає підозрювати, що стосунки її матері з Марією перетворюються на щось більше, ніж дружба.

Ролі виконали українські акторки Ірина Островська, Оксана Черкашина та Єлизавета Павленко.

Продюсером фільму став польський режисер, сценарист та засновник Warsaw Film School, яка здійснила дистрибуцію фільму, Мацей Шлесіцкі.

Раніше фільм номінували на міжнародну нагороду Iris Prize, яка відзначає найкращі короткометражні фільми на квір-теми; а також показали на українському LGBTQIA+ кінофестивалі Sunny Bunny та Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів.

Про Камілу Бойченко:

українська режисерка родом з Кілії (Ізмаїльський район Одеської області), яка нині живе в Польщі;

з 2022 року займається адвокацією прав військовополонених – після того, як її брат потрапив у полон до російських військ у Маріуполі;

у 2023 році Каміла виголосила промову на конференції ОБСЄ, аби привернути увагу до тяжкого становища полонених;

у 2022 році зняла короткометражний фільм, присвячений військовополоненим, із назвою «Світло».

Про Cinema Femme Shot Film Festival: