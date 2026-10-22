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Український дім отримав 1,55 млн грн на відновлення від Фонду культурної спадщини

Перший етап – відновлення фасадних вікон – уже завершено.

Український дім отримав 1,55 млн грн на відновлення від Фонду культурної спадщини
Постраждалий від російської атаки купол Українського дому
Фото: надано UCHF

Український фонд культурної спадщини виділив 1,55 млн грн на відновлення Українського Дому. Про це повідомила пресслужба фонду. 

Екстрена допомога від UCHF дозволила Українському Дому розпочати відновлення після російської атаки на Київ 24 травня 2026. Було пошкоджено 43 склопакети загальною площею 129 м². Порушення герметичності будівлі спричинило потрапляння вологи всередину та значні втрати тепла. З наближенням холодів це створювало загрозу для всієї будівлі та подальшої роботи інституції, що проводить виставки сучасного мистецтва, історичні проєкти, публічні дискусії та освітні події. Сьогодні Український Дім є важливим місцем зустрічі для киян, простором суспільного діалогу й переосмислення минулого.

Ремонтні роботи стартували 19 жовтня. Перший етап – відновлення фасадних вікон – уже завершено. Наступним етапом стане ремонт скляного купола будівлі. Цей етап потребує спеціальної техніки та проведення складних висотних робіт.

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Перший етап ремонтних робіт в Українському домі
Фото: надано UCHF
Перший етап ремонтних робіт в Українському домі

Про Український фонд культурної спадщини (UCHF):

  • міжнародна багатодонорська платформа, створена для захисту культурної спадщини України;

  • виник завдяки партнерству української експертної спільноти, міжнародних організацій та Міністерства культури України;

  • об'єднує міжнародних партнерів і залучає ресурси для збереження української історії, культурної спадщини та національної ідентичності;

  • практичну діяльність розпочав у 2026 році з надання екстреної допомоги музеям і пам'яткам архітектури, пошкодженим унаслідок масованих російських атак у травні та червні. 

  • першим проєктом цього напрямку стали дослідження пошкоджень та розробка стабілізаційного проєкту для даху Мистецького арсеналу.

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