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Український фонд культурної спадщини виділив 1,55 млн грн на відновлення Українського Дому. Про це повідомила пресслужба фонду.

Екстрена допомога від UCHF дозволила Українському Дому розпочати відновлення після російської атаки на Київ 24 травня 2026. Було пошкоджено 43 склопакети загальною площею 129 м². Порушення герметичності будівлі спричинило потрапляння вологи всередину та значні втрати тепла. З наближенням холодів це створювало загрозу для всієї будівлі та подальшої роботи інституції, що проводить виставки сучасного мистецтва, історичні проєкти, публічні дискусії та освітні події. Сьогодні Український Дім є важливим місцем зустрічі для киян, простором суспільного діалогу й переосмислення минулого.

Ремонтні роботи стартували 19 жовтня. Перший етап – відновлення фасадних вікон – уже завершено. Наступним етапом стане ремонт скляного купола будівлі. Цей етап потребує спеціальної техніки та проведення складних висотних робіт.

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Фото: надано UCHF Перший етап ремонтних робіт в Українському домі

Про Український фонд культурної спадщини (UCHF):

міжнародна багатодонорська платформа, створена для захисту культурної спадщини України;