Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаКультура

Зеленський затвердив оновлений склад Комісії Шевченківської премії: у складі – Семків, Кошкіна і Балбек

Також оновили перелік номінацій – додали окрему за архітектуру. 

Зеленський затвердив оновлений склад Комісії Шевченківської премії: у складі – Семків, Кошкіна і Балбек
президент Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головою комітету за згодою призначено Євгена Нищука. Про це повідомили в пресслужбі президента. 

До складу Комісії увійшли архітектор і дизайнер Вячеслав Балбек, журналістка, шеф-редаторка LB Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), проєктна менеджерка, директорка Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» Ольга Вієру. Також членами Комісії (за згодою) стали:

  • Дончик Андрій Віталійович – кіно- і телережисер, генеральний директор Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» 
  • Загайкевич Алла Леонідівна – композиторка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Зотов Віктор Олександрович – архітектор 
  • Криволап Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Любка Андрій Степанович – поет, есеїст, перекладач 
  • Малолєтка Євген Костянтинович – фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна (Леся Мудрак) – письменниця, перекладачка 
  • Півненко Богдана Іванівна – скрипалька, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Санін Олександр Геннадійович – кінорежисер, актор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Семків Ростислав Андрійович – літературознавець, письменник, перекладач
  • Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, кіносценарист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
  • Чистяк Дмитро Олександрович – письменник, літературознавець 
  • Шевченко Євген Ігорович – мистецтвознавець, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України (заШерман Ганна Ігорівна – театрознавиця, журналістка 
  • Якимчук Любов Василівна – письменниця, кіносценаристка.

Крім того, до премії додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво».

Реклама

«Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій "Візуальні мистецтва" або "Дизайн". Відтепер "Архітектурне мистецтво" є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії», – повідомили на сайті президента.

Таким чином премію присуджуватимуть у 14 номінаціях.

За словами голови комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Нищука, важливо, щоб Шевченківська премія не лише берегла свої традиції, а й уважно прислухалася до змін у культурі.

«Саме тому ми розширили перелік номінацій, додавши архітектурне мистецтво, фотомистецтво, дизайн, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Це не просто нові категорії, це визнання величезної роботи людей, які сьогодні формують сучасний культурний простір України, відкривають нові імена, створюють образ нашої держави й утверджують її голос у світі», – зазначив Євген Нищук.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода у сфері культури та мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток літератури, театру, кіно, музики та інших мистецьких напрямів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies