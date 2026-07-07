Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головою комітету за згодою призначено Євгена Нищука. Про це повідомили в пресслужбі президента.

До складу Комісії увійшли архітектор і дизайнер Вячеслав Балбек, журналістка, шеф-редаторка LB Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), проєктна менеджерка, директорка Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» Ольга Вієру. Також членами Комісії (за згодою) стали:

Дончик Андрій Віталійович – кіно- і телережисер, генеральний директор Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка»

Загайкевич Алла Леонідівна – композиторка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка

Зотов Віктор Олександрович – архітектор

Криволап Анатолій Дмитрович – художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Любка Андрій Степанович – поет, есеїст, перекладач

Малолєтка Євген Костянтинович – фотохудожник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна (Леся Мудрак) – письменниця, перекладачка

Півненко Богдана Іванівна – скрипалька, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка

Санін Олександр Геннадійович – кінорежисер, актор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Семків Ростислав Андрійович – літературознавець, письменник, перекладач

Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, кіносценарист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

Чистяк Дмитро Олександрович – письменник, літературознавець

Шевченко Євген Ігорович – мистецтвознавець, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України (заШерман Ганна Ігорівна – театрознавиця, журналістка

Якимчук Любов Василівна – письменниця, кіносценаристка.

Крім того, до премії додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво».

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«Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій "Візуальні мистецтва" або "Дизайн". Відтепер "Архітектурне мистецтво" є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії», – повідомили на сайті президента.

Таким чином премію присуджуватимуть у 14 номінаціях.

За словами голови комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Нищука, важливо, щоб Шевченківська премія не лише берегла свої традиції, а й уважно прислухалася до змін у культурі.

«Саме тому ми розширили перелік номінацій, додавши архітектурне мистецтво, фотомистецтво, дизайн, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Це не просто нові категорії, це визнання величезної роботи людей, які сьогодні формують сучасний культурний простір України, відкривають нові імена, створюють образ нашої держави й утверджують її голос у світі», – зазначив Євген Нищук.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода у сфері культури та мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток літератури, театру, кіно, музики та інших мистецьких напрямів.