Тепер монумент такий самий, як в Андрія Мельника.

На могилі Софії Мельник (Федак) - діячці націоналістичного руху, дружині голови ОУН Андрія Мельника встановили новий пам'ятник на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомив український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

Як повідомляє Українська правда, раніше в мережі критикували розмір надмогильної плити – пам'ятник Софії Федак-Мельник був у кілька разів менший за надгробок чоловіка, а напис на ньому ледь виднівся. Тепер монумент такий самий, як в Андрія Мельника.

Останки лідера ОУН, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) на Київщині.

Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.