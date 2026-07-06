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На могилі Софії Мельник встановили новий пам'ятник

Тепер монумент такий самий, як в Андрія Мельника.

На могилі Софії Мельник встановили новий пам'ятник
Пам'ятник Софії Мельник
Фото: Вахтанг Кіпіані в Facebook

 На могилі Софії Мельник (Федак) -  діячці націоналістичного руху, дружині голови ОУН Андрія Мельника встановили новий пам'ятник на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомив український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

Як повідомляє Українська правда, раніше в мережі критикували розмір надмогильної плити – пам'ятник Софії Федак-Мельник був у кілька разів менший за надгробок чоловіка, а напис на ньому ледь виднівся. Тепер монумент такий самий, як в Андрія Мельника.

  • Останки лідера ОУН, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) на Київщині.
  • Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.
  • Останки Мельника і його дружини були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх доставили в Україну.
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