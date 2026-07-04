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Національний пантеон планують розмістити на території заповідника "Києво-Печерська лавра"

Мінкульт організує архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону із залученням фахівців, релігійних громад та міжнародних організацій.

Національний пантеон планують розмістити на території заповідника "Києво-Печерська лавра"
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Про це йдеться в документі, підписаному прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Згідно із постановою, Пантеон матиме статус меморіального комплексу загальнонаціонального значення. Його створять у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» який перебуває в управлінні Міністерства культури.

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Зазначається, що Український інститут національної пам’яті (УІНП) має розробити концепцію функціонування та структури Пантеону, забезпечити науково-методичний супровід та визначити форми меморіалізації. Крім того, інститут проведе експертні та публічні обговорення щодо діяльності комплексу.

Міністерство культури опрацює точне розташування Пантеону на території Києво-Печерської лаври. При цьому враховуватимуться обмеження на використання землі, вимоги охорони культурної спадщини та міжнародні зобов’язання України. Також Мінкульт організує архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону із залученням фахівців, релігійних громад та міжнародних організацій.

Міністерство закордонних справ спільно з УІНП проведе верифікацію похованих за межами України борців за незалежність та видатних діячів, які сформували національну ідентичність. За результатами цієї перевірки МЗС взаємодіятиме з іноземними державами для отримання дозволів на ексгумацію та перепоховання останків українських героїв на території Пантеону.

Фінансування створення, облаштування та функціонування меморіального комплексу здійснюватиметься в межах видатків державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

  • 1 липня Верховна Рада ухвалила Закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону. За закон №15360 проголосували 287 народних депутатів.
  • Документ передбачає, що Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. 
  • 1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов під час під час форуму «Архітектура безпеки» розповів про можливі підходи до формування списку постатей, які можуть бути вшановані у Пантеоні. 
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