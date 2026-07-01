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Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

Очільник МЗС Сибіга подякував Токіо за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів.

Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО
Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу
Фото: МЗС

Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу.

Сибіга також підкреслив, що Україна цінує позицію прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо підтримки України, висловлену під час саміту Групи семи в Евіані. 

Міністр подякував Японії за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів з початку війни, зокрема у сферах розмінування, медицини, сільського господарства та освіти. 

Глава МЗС заручився запевненням колеги щодо продовження підтримки Японії.

  • 15 червня російський дрон влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Унаслідок атаки було пошкоджено 80% покрівлі собору. 
  • Національний заповідник, попередньо, зазнав збитків на понад 500 млн грн.
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