У Токіо підписали угоду про cтипендії на 500 тисяч доларів для навчання українців

Українські фахівці навчатимуться в японських університетах і зможуть використати отримані знання для відновлення країни.

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У Токіо підписано угоду між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько 500 тисяч доларів від Японської грантової допомоги JDS.

Про це повідомили у МЗС.

Угоду підписали за підсумками переговорів міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу.

“Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління”, – йдеться у пресрелізі.

Після завершення навчання вони зможуть застосовувати отримані знання для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення.

Зазначається, що угода дозволить продовжити стипендіальну програму проєкту JDS і зміцнить партнерство між Україною та Японією. Українські фахівці навчатимуться в японських університетах і зможуть використати отримані знання для відновлення та розвитку економіки й соціальної сфери України.