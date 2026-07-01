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Голову громади на Хмельниччині засуджено до 7 років ув’язнення за розтрату майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл

Суд встановив, що голова громади видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Голову громади на Хмельниччині засуджено до 7 років ув’язнення за розтрату майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл
Фото: прокуратура

Голову громади на Хмельниччині засуджено до 7 років ув’язнення за розтрату майже 1,9 млн грн на закупівлях для шкіл, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Ці гроші мали піти на обладнання для школи, зокрема лазертаг для предмета «Захист України» та мультимедійні комплекти для Нової української школи.

За документами обладнання нібито вже було поставлене та передане на зберігання. Насправді на момент перерахування бюджетних коштів техніки у навчальному закладі не було.

Щоб приховати це, голова громади видав завідомо неправдиві офіційні документи. Обладнання доставили до школи лише у лютому 2025 року, вже після початку досудового розслідування.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в суді вину у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

Вирок - 7 років позбавлення волі, заборона обіймати відповідні посади на 3 роки та конфіскація майна.

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