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Верховна рада схвалила додаткові гарантії для внутрішніх переселенців

Документ запроваджує нову базу даних для верифікації потреб ВПО.

Верховна рада схвалила додаткові гарантії для внутрішніх переселенців
Фото: Facebook/Aris Messinis

Верховна рада схвалила сьогодні додаткові гарантії для внутрішньо переміщених осіб.

Парламент ухвалив в цілому відповідний законопроєкт № 12301

За проголосували 307 народних депутатів.

Документ запроваджує нову базу даних для верифікації потреб ВПО та вдосконалює механізми забезпечення переселенців тимчасовим житлом. 

Також закон закріплює, що умови виплати пенсій не можуть містити додаткових чи відмінних від загального порядку вимог.

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