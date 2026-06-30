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Омбудсман поскаржився, що в Україні не ведуть реальний облік переселенців

Лубінець заявив, що цифра 4,6 млн «застигла» ще у 2024 році.

Омбудсман поскаржився, що в Україні не ведуть реальний облік переселенців
омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: надано пресслужбою

В Україні не ведуть реальний облік переселенців.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його ловами, цифра 4,6 млн «застигла» ще у 2024 році

«Про цю проблему говорю не вперше. Сьогодні знову озвучив її під час Національного форуму щодо економічної безбар’єрності осіб з інвалідністю, ветеранів та ВПО. Офіційна кількість ВПО вже майже два роки залишається незмінною — 4,6 млн. І це попри війну, активні бойові дії та постійну евакуацію людей з прифронтових територій. Де реальний облік? Людина виїхала за кордон чи повернулася на ТОТ? Держава цього не знає», - сказав омбудсман.

Він додав, що за даними Мінсоцполітики, 534 тисячі людей знялися з обліку через «Дію» без зазначення причини. 

«Саме тому уряд має якнайшвидше додати в портал можливість зазначати, чому людина знімається з обліку. Маємо бачити реальну динаміку переміщення наших громадян», - зазначив омбудсман.

  • Цього місяця Лубінець заявляв, що важає державну політику України щодо внутрішньо переміщених осіб та людей на тимчасово окупованих територіях "кардинально проваленою".
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