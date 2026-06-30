Безшумний електромотоцикл, робот-сапер і броньовик зі штучним інтелектом. Що Міноборони кодифікувало в червні

Які зразки українського озброєння кодифікували цього червня — читайте в добірці.

За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання 1000 зразків нового озброєння та військової техніки — це на понад 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року, звітують у МОУ. Мова про 188 зразків боєприпасів, 128 засобів зв’язку, понад 60 зразків РЕБ/РЕР, більше ніж 300 безпілотних комплексів, близько 50 зразків бронетехніки. А також 50 нових наземних роботизованих комплексів — за весь минулий рік було 60.

НРК Vepr

Перші моделі комплексу працюють на передовій з 2024 року, здійснюючи логістичні та евакуаційні місії. Українські розробники зазначають, що суттєво модернізували платформу під актуальні потреби фронту, орієнтуючись на відгуки військових.

Фото: Міноборони України НРК Vepr

Як повідомило Міноборони, Vepr при спорядженій вазі близько 350 кг може транспортувати боєприпаси чи військове майно такої ж ваги, може евакуювати одночасно 1-2 поранених. НРК розвиває швидкість понад 7,5 км/год, заявлено, що ємності акумуляторів вистачає на майже 40 км шляху. Комплекс оснащений цифровими камерами, має кілька видів зв’язку: аналоговий, ELRS, Starlink, LTE.

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НРК може використовуватись для дистанційного розмінування територій, як ударний робот-камікадзе, для евакуації з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших наземних платформ.

Бронеавтомобіль «Гюрза-2»

Це покращена модель популярного українського спеціального бронеавтомобіля UAT.GYURZA-02: у ньому збільшена вантажопідйомність, встановлене програмне забезпечення для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Фото: УкрАрмоТех Бронеавтомобіль «Гюрза-2»

Як зазначають у Міноборони, завдяки посиленій ходовій та шинам з покращеними характеристиками, зросли показники прохідності та живучості у бойових умовах. Бронекорпус обладнали круговим протиуламковим захистом. Рівень протимінного захисту дозволяє вберегти екіпаж від наїзду на міну з уражальною силою, еквівалентною 8 кг тротилу.

Вантажопідйомність машини зросла до 2,5 т, максимальна швидкість — 110 км/год.

Має системи вентиляції повітря, обігріву, кондиціонування, автономний паливний обігрівач, системи пожежогасіння моторного відсіку та десантного відділення, комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер з моніторами спостереження.

Покращена модель бронемашини може виконуватися в двох варіантах — з поворотною баштою для озброєння та без неї.

Робот-сапер NEO-1

Роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1 виготовлений спеціально на запит військових з лінії бойового зіткнення.

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За даними Міноборони, серед переваг — простий і зрозумілий алгоритм експлуатації, автоматичний і ручний режими управління, вбудовані відеокамери, компактний розмір і вага. З цим НРК можна проводити розмінування з мінімальними ризиками для оператора. Його можуть використовувати не лише інженерні війська, але й будь-які підрозділи, яким потрібно проводити розмінування.

Фото: Міноборони України Робот-сапер NEO-1

Також є можливість виконувати з допомогою NEO-1 логістичні місії: він може перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кг.

Важить близько 60 кг — двоє військових можуть зняти його з кузова пікапу чи витягнути з багажника автомобіля. Заявлена швидкість робота — до 7 км/год, ємності акумуляторів вистачає на 8 годин автономної роботи. Дальність керування до 500 м (опціонально можна збільшити до 3 км).

Має імпульсний широкоформатний багатоканальний металошукач з автоматичним налаштуванням на тип ґрунту. NEO-1 виявляє чорні метали, золото, срібло, міни ОЗМ–72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні гранати, снаряди, протипіхотні металеві міни МОН, протипіхотні міни з малим вмістом металу ПМН-2 та інші. Має режим відсіву дрібних елементів, налаштування рівня гучності.

Бронеавтомобіль «Сова»

Розроблений та виготовлений на українському підприємстві за концепцією південноафриканської бронемашини Mbombe. За даними Міноборони, бронеавтомобіль MAC OWL «Сова» має найвищий рівень захисту екіпажу: здатний витримати підрив до 10 кг у тротиловому еквіваленті, має найтовщу бокову броню та адаптований під встановлення купольного РЕБ проти FPV-дронів.

Важить, залежно від комплектації, від 14,2 до 15 т. Оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 8,9 л і потужністю 450 к. с. — найпотужнішим серед усіх українських спеціальних бронеавтомобілів, зазначають в міністерстві.

Фото: Міноборони України Бронеавтомобіль «Сова»

Загальна висота автомобіля не перевищує 2,8 м, кліренс — 45 см, що співрозмірно з дорожнім просвітом важких військових вантажівок.

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Бронеавтомобіль класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — ред.), тобто створений спеціально для захисту від мін і засідок. Кабіна вміщує двох членів екіпажу та 6 або 8 десантників.

Має незалежну гідропневматичну підвіску, що забезпечує м’якість ходу, та відкидну рампу з сервоприводом, що пришвидшує десантування.

Електромотоцикл WOLFSTORM

Легкий і малопомітний транспорт для роботи в бойових умовах. Головні заявлені переваги: майже безшумний рух, відсутність теплового сліду, можливість перевозити двох військових із повним спорядженням.

За даними МОУ, WOLFSTORM («штурмовий вовк» — ред.) має вагу 105 кг, розвиває швидкість до 80 км/год і може подолати без підзарядки до 100 км. Повна зарядка акумулятора займає близько чотирьох годин. Батарею можна швидко замінити на запасну. Може перевозити до 200 кг.

Фото: Укрспецконсалтинг Електромотоцикл WOLFSTORM

Двигун розміщений у центрі рами, що, як зазначається, забезпечує кращий баланс і більш впевнену роботу на складному рельєфі. Не потребує складної підготовки до виїзду, має просту модульну конструкцію, витримує перепади температур і роботу у складних погодних умовах.

У МОУ зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних видів транспорту на передовій: можуть використовуватися для розвідки, роботи саперних груп, доставки вантажів, евакуації поранених, перевезення екіпажів безпілотників, патрулювання та охорони об’єктів. Цього року Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання для ЗСУ 1500 мотоциклів — втричі більше, ніж торік.