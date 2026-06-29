До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоЖиття

Військового з Прикарпаття підозрюють у незаконному продажі зброї

Старший солдат незаконно зберігав та продав два автомати Калашникова і десять гранат Ф-1 із запалами.

Військового з Прикарпаття підозрюють у незаконному продажі зброї

Працівники ДБР викрили військовослужбовця однієї з військових частин, який налагодив незаконний продаж зброї, боєприпасів та військового безпілотника.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За інформацією слідства, старший солдат незаконно зберігав та продав два автомати Калашникова і десять гранат Ф-1 із запалами. За небезпечний “товар” він отримав 4 тисячі доларів США від цивільних осіб, які не мали права на придбання такої зброї.

Реклама

Окрім цього, фігурант намагався продати квадрокоптер DJI Matrice 4T вартістю близько 300 тисяч гривень за 150 тисяч гривень. Походження безпілотника, а також іншої зброї та боєприпасів наразі встановлюється.

Після затримання зловмисника правоохоронці також встановили, що військовослужбовець може бути причетний до незаконного продажу інших боєприпасів через посередника. Ці обставини перевіряються в межах досудового розслідування.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

ДБР просить суд взяти підозрюваного під варту. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies