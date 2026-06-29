Старший солдат незаконно зберігав та продав два автомати Калашникова і десять гранат Ф-1 із запалами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Працівники ДБР викрили військовослужбовця однієї з військових частин, який налагодив незаконний продаж зброї, боєприпасів та військового безпілотника.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За інформацією слідства, старший солдат незаконно зберігав та продав два автомати Калашникова і десять гранат Ф-1 із запалами. За небезпечний “товар” він отримав 4 тисячі доларів США від цивільних осіб, які не мали права на придбання такої зброї.

Реклама

Окрім цього, фігурант намагався продати квадрокоптер DJI Matrice 4T вартістю близько 300 тисяч гривень за 150 тисяч гривень. Походження безпілотника, а також іншої зброї та боєприпасів наразі встановлюється.

Після затримання зловмисника правоохоронці також встановили, що військовослужбовець може бути причетний до незаконного продажу інших боєприпасів через посередника. Ці обставини перевіряються в межах досудового розслідування.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

ДБР просить суд взяти підозрюваного під варту. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.