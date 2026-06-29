Головне за ніч та ранок понеділка, 29 червня: атаки на Запоріжжя, майже 250 боєзіткнень, спека в Україні

Нічна повітряна атака , 249 бойових зіткнень, бої на Слов’янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, затримання чинного нардепа, перемоги Онуфрійчук.

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Через спеку енергосистема в Україні найближчими днями працюватиме в напруженому режимі.

Підвищення температури призводить до різкого зростання споживання електроенергії.

Українцям радять бути готовими до різних сценаріїв, зокрема мати заряджені павербанки та гаджети, а також звертати увагу на повідомлення енергетиків.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень.

На пʼяти напрямках велися активні бої. Зокрема на Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 окупантів і майже 500 одиниць ворожої автотехніки. Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 402 200 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росія вранці 29 червня атакувала Дніпро. Пошкоджено приватне підприємство.

Інформацію про кількість потерпілих встановлюють, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

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У Запорізькій області через російські обстріли загинули чотири людини, 28 осіб поранені. Ворог бив по 45 населених пунктах, здійснивши 973 удари, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

«4 людини загинуло, ще 28 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони», – розповів він.

«У ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли у Повітряних Силах.

Станом на 08.00 протиповітряна оборона збила та подавила 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксували влучання 25 БпЛА на 11 локаціях, ще у 4 місцях упали уламки.

Працівники ДБР продовжують встановлювати обставини загибелі двох військовослужбовців під час падіння військового літака Су-24М на Хмельниччині, що сталася 16 червня 2026 року, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

У межах розслідування проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено.

Більше інформації – в новині.

Детективи НАБУ затримали чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям в перемозі у тендерах на постачання медобладнання в Житомирській області.

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Затримання відбулося на виконання ухвали ВАКС в зв'язку з систематичною неявкою на судові засідання, розповіли в САП. Востаннє нардеп не прийшов до суду, бо був у відрядженні в Іспанії.

Суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою без можливості застави.

Прокуратура не озвучує прізвища затриманого, але наведена інформація свідчить про те, що йдеться про Сергія Кузьміних («Слуга народу»).

Подробиці – в новині.

Таїсія Онофрійчук здобула ще три нагороди на Кубку світового виклику з художньої гімнастики у Румунії, повідомляє Сhampion.com.ua.

У чотирьох фіналах в окремих дисциплінах, які відбулися 28 червня, 18-річна гімнастка виграла дві золотих та одну срібну медаль. Онофрійчук перемогла у фіналах зі стрічкою (28,000) та з обручем (28,850), стала другою у вправах з м'ячем (28,100) та зупинилася за крок до "бронзи" у вправах з булавами (28,400).

Раніше, 27 червня, Таїсія також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!