​Вчора Сили оборони ліквідували 1230 окупантів і майже 500 одиниць ворожої автотехніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби втрати російських військ склали 1230 осіб, 3 танки, бойова броньована машина, 40 артилерійських систем, 10 НРК та 477 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 402 200 солдатів.

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