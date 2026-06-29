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​Вчора Сили оборони ліквідували 1230 окупантів і майже 500 одиниць ворожої автотехніки

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 402 200 солдатів.

​Вчора Сили оборони ліквідували 1230 окупантів і майже 500 одиниць ворожої автотехніки
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби втрати російських військ склали 1230 осіб, 3 танки, бойова броньована машина, 40 артилерійських систем, 10 НРК та 477 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 402 200 (+1 230) осіб.
  • танків – 12 066 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од.
  • артилерійських систем – 44 969 (+49) од.
  • РСЗВ – 1 901 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 454 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од.
  • крилаті ракети – 4 797 (+7) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од.
  • спеціальна техніка – 4 366 (+6) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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