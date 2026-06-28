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Сьогодні. 28 червня, російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбами. Постраждали двоє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

Ворог бив по області понад 40 разів.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, більш ніж 10 приватних та багатоквартирних будинків, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 41 року госпіталізований у стані середньої тяжкості. 49-річний – лікуіатиметься амбулаторно.

У П'ятихатках Кам'янського району понівечена інфраструктура, а у Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині