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Росіяни били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та бомбами. Є постраждалі

Пошкоджені підприємство, інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки, господарська споруда, авто. 

Росіяни били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та бомбами. Є постраждалі
Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні. 28 червня, російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбами. Постраждали двоє людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Ворог бив по області понад 40 разів. 

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, більш ніж 10 приватних та багатоквартирних будинків, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 41 року госпіталізований у стані середньої тяжкості. 49-річний – лікуіатиметься амбулаторно.

У П'ятихатках Кам'янського району понівечена інфраструктура, а у Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

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