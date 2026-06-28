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Ткаченко підтримав ідею встановити в Києві пам'ятник Мазепі замість "банального фонтану Кличка"

Голова КМВА зазначив, що ані публічно, ані документально не підтримував фонтан. 

Ткаченко підтримав ідею встановити в Києві пам'ятник Мазепі замість "банального фонтану Кличка"
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтримав ідею президента встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка, де в 2013 році повалили Леніна.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram.

"У центрі Києва має стояти Мазепа, а не банальний фонтан Кличка", - написав він.

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Ткаченко наголосив що в центрі столиці мають з’являтися "не безликі декоративні об’єкти, а символи української історії та нашої ідентичності". 

"Добре, що цю історію вдалося розвернути в правильний бік. Бо замість постаті, яка символізує боротьбу за українську державність, Кличко та мерія пропонували киянам просто черговий фонтан. Від самого початку я ні публічно, ні документально не підтримував цю ідею", - додав голова КМВА.

Контекст

Пам'ятник Леніну в Києві знесли в грудні 2013 року під час Євромайдану.

У квітні 2026 року Київська міська рада повідомила про плани оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним. На площі планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro. В КМДА повідомляли, що реалізацію проєкту планують у наступному році.

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