На місці знесеного пам'ятника Леніну в Києві облаштують фонтан, - міськрада

Фото: Київська міська рада

У центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним. 

Про це повідомила Київська міська рада.

Проєкт реалізують за підтримки та участі меценатів, зокрема - української фармацевтичної компанії Farmak, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зауважив, що після демонтажу пам’ятника Леніну у 2013 році ця частина міста багато років лишалася недоступною для частини пішоходів.

"Нині площа перед Бессарабським ринком не використовується як повноцінний громадський простір. Вона не відповідає стандартам безбарʼєрності, адже перейти дорогу тут можна лише через підземний перехід, що недоступний для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та багатьох інших. Тому місто планує реалізувати проєкт нового простору з урахуванням вимог доступності, чинних норм і особливостей локації", - зазначив Мондриївський.

На площі планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Фото: Київська міська рада

Проєкт благоустрою цієї ділянки розглядали і схвалювали в кілька етапів. Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro.

Завершити реалізацію проєкту планують у наступному році.

Як відомо, пам'ятник Леніну в Києві знесли в грудні 2013 року під час Євромайдану.

