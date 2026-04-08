Втім заступник керівника Офісу президента зауважив, що панікувати не варто, оскільки наразі у ворога немає сил для реалізації таких намірів.

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Росія планує створити нову буферну зону у прикордонні з Україною – у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

“Росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. Безумовно, основна їхня увага цього року буде зосереджена на Донбасі. І також за сприятливих умов вони будуть нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок", – сказав Паліса.

Що стосується їхніх подальших намірів, то у росіян, за словами Паліси, залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Також вони не відмовились від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.

“Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я”, – додав заступник керівника Офісу президента.

Він також підкреслив, що це вперше зафіксовано у них плани такого характеру.

“Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів”, – підкреслив Паліса.