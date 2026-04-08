Сьогодні з 11:00 до 13:00 будуть діяти графіки відключень електроенергії для всіх категорій споживачів

Сьогодні з 11:00 до 13:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.

Про це повідомило Укренерго.

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок", - йдеться у повідомлені.

Серед причин зростання споживання - похолодання в усіх областях, а також хмарна погода, яка обумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. З 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

Компанія також закликає максимально обмежити користування електроприладами з 17:00 до 22:00.