Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаКультура

Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові

Архітектурне бюро Guess Line Architects повідомило про вихід із проєкту.

Руїни музею Шухевича у Львові
Фото: Telegram/Андрій Садовий

Архітектурне бюро Guess Line Architects відмовилося від участі у проєкті відновлення музею Романа Шухевича у Львові. 

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник бюро Андрій Лесюк.

"Ми офіційно заявляємо про свій вихід із проєкту відновлення Музею генерал-хорунжого Романа Шухевича. Нинішні рішення суперечать нашим професійним принципам та авторському баченню. Це непросте рішення, але воно стало наслідком багатьох подій, які унеможливлюють нашу подальшу участь", - йдеться в повідомленні. 

Причиною архітектори назвали зміну концепції: замість запропонованого ними принципу відокремлення автентичних елементів від нових обласні чиновники наполягли на повному копіюванні зруйнованої будівлі.

  • У ніч проти 1 січня 2024 року споруда була майже повністю знищена внаслідок російського обстрілу. Уже в лютому у Львові оголосили архітектурний конкурс на відновлення музею.
  • Перемогу в конкурсі здобув проєкт Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка. Архітектори пропонували зберегти вцілілі фрагменти та чітко позначити межу між оригіналом і новими конструкціями. Такий підхід, за словами команди, мав зафіксувати сам факт руйнації й уникнути імітації "історичності". Родина Шухевича водночас наполягала на максимально точному відтворенні вигляду будинку до знищення.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies