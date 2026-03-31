Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові

Архітектурне бюро Guess Line Architects відмовилося від участі у проєкті відновлення музею Романа Шухевича у Львові.
Про це повідомив у фейсбуці співзасновник бюро Андрій Лесюк.
"Ми офіційно заявляємо про свій вихід із проєкту відновлення Музею генерал-хорунжого Романа Шухевича. Нинішні рішення суперечать нашим професійним принципам та авторському баченню. Це непросте рішення, але воно стало наслідком багатьох подій, які унеможливлюють нашу подальшу участь", - йдеться в повідомленні.
Причиною архітектори назвали зміну концепції: замість запропонованого ними принципу відокремлення автентичних елементів від нових обласні чиновники наполягли на повному копіюванні зруйнованої будівлі.
- У ніч проти 1 січня 2024 року споруда була майже повністю знищена внаслідок російського обстрілу. Уже в лютому у Львові оголосили архітектурний конкурс на відновлення музею.
- Перемогу в конкурсі здобув проєкт Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка. Архітектори пропонували зберегти вцілілі фрагменти та чітко позначити межу між оригіналом і новими конструкціями. Такий підхід, за словами команди, мав зафіксувати сам факт руйнації й уникнути імітації "історичності". Родина Шухевича водночас наполягала на максимально точному відтворенні вигляду будинку до знищення.