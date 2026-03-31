Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові

Архітектурне бюро Guess Line Architects відмовилося від участі у проєкті відновлення музею Романа Шухевича у Львові.

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник бюро Андрій Лесюк.

"Ми офіційно заявляємо про свій вихід із проєкту відновлення Музею генерал-хорунжого Романа Шухевича. Нинішні рішення суперечать нашим професійним принципам та авторському баченню. Це непросте рішення, але воно стало наслідком багатьох подій, які унеможливлюють нашу подальшу участь", - йдеться в повідомленні.

Причиною архітектори назвали зміну концепції: замість запропонованого ними принципу відокремлення автентичних елементів від нових обласні чиновники наполягли на повному копіюванні зруйнованої будівлі.