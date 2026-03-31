"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Українські артисти виступлять на Tallinn Music Week 2026: оголошено лайнап учасників

Після виступів буде окрема конференція із українською делегацією.

CultHub
Ziferblat
Фото: вікіпедія

Українські артисти та артистки візьмуть участь у шоукейс-фестивалі Tallinn Music Week, який відбудеться 9–11 квітня в Таллінні.Вже третій рік поспіль Український інститут співпрацює з фестивалем і конференцією Tallinn Music Week — однією з ключових музичних подій у країнах Балтії. 

Минулого року в межах офіційної програми відбулося перше українське прийняття, а також виступили п’ять українських артистів і артисток. Цього року за результатами відкритого відбору до участі в фестивалі запрошено таких українських виконавців: Ziferblat, TИСК, AVDYSH, Daughters of Donbas (Канада/Україна),Olga Korol.

Окрім концертної програми, під час конференції знову відбудеться прийняття української делегації. Воно стане майданчиком для знайомства міжнародних делегатів з українськими артистами та представниками музичної індустрії України.

Українська програма на фестивалі реалізується у партнерстві з Music Export Ukraine.

Tallinn Music Week — це щорічний шоукейс-фестиваль нової музики та міської культури, що проводиться з 2009 року. Подія об’єднує три основні складові: шоукейс-фестиваль, конференцію та міський фестиваль. Щороку у Таллінні виступають 150–200 артистів різних жанрів з усього світу перед аудиторією близько 15 тисяч відвідувачів і понад 1000 професіоналів музичної індустрії з міжнародних та балтійсько-скандинавських ринків.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
