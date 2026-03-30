“Польовий і Польова”: Національна філармонія проведе концерт двох композиторів

9 квітня у Національній філармонії України відбудеться концерт, присвячений відродженню музики композитора ХХ століття Валерія Польового. Поруч з його музикою виконають твори його доньки, видатної сучасної композиторки Вікторії Польової.

Валерій Польовий пройшов через випробування сталінських репресій. У концерті прозвучать його “Струнний квартет №2” та “Концерт для двох скрипок з оркестром”; обидва твори виникли у засланні. «Другий квартет написаний батьком у концтаборі приблизно 1953–1954 років. Для запису він використовував мішки з-під цементу, вирівнював їх і писав по ночах», – згадує донька композитора.

Музичні образи Вікторії Польової продовжують родинну традицію й водночас відкривають нову сучасну українську естетику. Її «Missa brevis» для дитячого хору та камерного оркестру була написана у 1986 році – в рік смерті батька – і присвячена його пам’яті. Твір сприймається як музична молитва-реквієм, у якій особиста пам’ять і духовна зосередженість перетворюються на універсальне переживання скорботи й внутрішнього очищення. Ще один твір Вікторії Польової – «Осяяна печаль» для двох скрипок і струнних – створений у часи війни і поєднує рефлексію над минулим та переживання теперішньої реальності.

Концерт відбудеться за партнерської підтримки Дом Майстер Клас у межах проєкту «Звільнена музика», спрямованого на деколонізацію українського музичного простору та повернення до культурного обігу імен і творів, які були на довгий час витіснені з історичної пам’яті.

Програма:

І відділ

Валерій Польовий – Струнний квартет № 2;

Валерій Польовий – Концерт для двох скрипок та камерного оркестру.

ІІ відділ

Вікторія Польова – «Blessed sadness»/ «Осяяна печаль» для двох скрипок і струнних;

Вікторія Польова – Missa brevis, присвята батькові.

Виконавці: