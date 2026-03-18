Латвія планує заборонити музику підсанкційних артистів і мовлення російською мовою

Закон передбачає повну заборону на використання музичних творів підсанкційних осіб.

Фото: rada.gov.ua

Парламентська фракція партії «Прогресивні» підтримала ініціативу Національної ради з електронних ЗМІ Латвії щодо заборони трансляції пісень виконавців, які перебувають під міжнародними або національними санкціями, повідомляє видання Delfi.

Відповідну правку до закону про електронні ЗМІ вже подав один із депутатів. Документ передбачає повну заборону на використання музичних творів підсанкційних осіб у програмах латвійських медіа.

Водночас у сеймі розгорівся дискурс щодо майбутнього російськомовного радіомовлення. Голова NEPLP Іварс Аболіньш закликав депутатів поступово припинити діяльність радіостанцій, що мовлять російською. Він наголосив, що держава фактично субсидує такі медіа, надаючи їм безкоштовні частоти, які є цінним державним ресурсом.

Рада пропонує завершити процес протягом восьми років. Водночас у профільному комітеті сейму зазначають, що питання ще вивчають, а Міністерство культури поки не висловило активної підтримки такому підходу.

Додаткову напругу створює технічний фактор: після анулювання ліцензії «Латвійського радіо 4» на частоті 107,7 МГц у Ризі почали фіксувати сигнал білоруського радіо. Фахівці пояснюють це законами фізики — за відсутності сильного місцевого сигналу радіохвилі з-за кордону легше проникають углиб країни. NEPLP запевняє, що працює над захистом інформаційного простору від нелегального контенту.

