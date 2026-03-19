ЗМІ: Іран завдав удару по нафтопереробному заводу в Ізраїлі

дим у Хайфі після атаки Ірану

Іран запустив балістичні ракети по найбільшому в Ізраїлі нафтопереробному заводі у Хайфі, пише The Times of Israel.

Зазначається, що під час останньої іранської ракетної атаки по території Ізраїлю були зафіксовані влучання по потужностях нафтопереробного підприємства у Хайфі.

За інформацією ізраїльських рятувальних служб, станом на зараз даних про постраждалих немає.

Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються. Водночас, у передмістях унаслідок атаки були зафіксовані відключення електроенергії.