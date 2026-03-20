В Ірані провели перші страти, пов'язані з антиурядовими протестами

Серед вбитих - представник національної збірної команди країни з вільної боротьби.

Провладний мітинг в Тегерані
Фото: EPA/UPG

Троє людей, звинувачених у вбивстві поліцейських під час антиурядових протестів в Ірані, були повішені за вироком суду у провінції Ком. Це стало першою публічною стратою в ісламській республіці, безпосередньо пов'язаною із січневими мітингами. 

Як пише BBC, одним із вбитих був тінейджер Салех Мохаммаді, який представляв Іран на міжнародних змаганнях із вільної боротьби. Його та двох інших чоловіків засудили до смертної кари через "мохаребе" - "ведення війни проти бога", звичне формулювання для смертних вироків в епоху режиму аятоли.

Президент США Дональд Трамп у січні попереджав Тегеран, що страта протестувальників призведе до "серйозних наслідків". Тоді міністр закордонних справ Аббас Арагчі запевняв, що Іран не має наміру вішати людей.

Відключення інтернету в Ірані зробило практично неможливим завдання оцінити масштаби придушення Тегераном антиурядових виступів у 180 містах. За даними правозахисних організацій, йдеться про вбивство не менше 7 тисяч мітингарів.

