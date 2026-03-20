Зеленський: 228 українських спеціалістів знаходяться в Катарі, Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії

Вони допомагають у питаннях роботи малої ППО.

Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що 228 українських спеціалістів знаходяться в Катарі, Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії. 

“Вже не 210, а 228 наших... наших експертів там знаходиться: в Катарі, в Еміратах. В Саудівській Аравії працюємо також, з Кувейтом і Йорданією. А... деталі не буду розголошувати. Ми працюємо, поки що ми на місці. Хочу сказати, що місцеві фахівці в ППО на досить високому рівні, до речі, але вони працюють з балістикою більше. А ось що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів «Шахедів», окрім нашого — я думаю — ні в кого такого досвіду немає”.

