Зеленський: Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на найближчій двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі вже за участі РФ.
«Ну, передусім у нас двостороння зустріч Україна–Американська в Сполучених Штатах Америки. Будуть підійматись всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі — ми хочемо чітких дат. Ну, хоча б приблизно. Всі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна — впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч, хочеться більшої конкретики з цього», — сказав президент.
За його словами, друге питання — санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики — відповідно, все це ризики для нас, все це збільшення грошей для Росії і збільшення їх можливостей потім на фронті: «Це небезпечно, і я вважаю, що ця зустріч з цієї точки зору також важлива».
«Далі — робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України. Вся ця робота, вона продовжується, і деякі деталі наша група буде з'ясовувати. Ну, в принципі все».