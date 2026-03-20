Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський: Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі

Також українська та американська сторони планують обоговорити питання проблем, викликаних частковим зняттям санкцій з російської нафти, а також торкнутися роботи над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни.

Зеленський: Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на найближчій двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі вже за участі РФ.  

«Ну, передусім у нас двостороння зустріч Україна–Американська в Сполучених Штатах Америки. Будуть підійматись всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі — ми хочемо чітких дат. Ну, хоча б приблизно. Всі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна — впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч, хочеться більшої конкретики з цього», — сказав президент.

За його словами, друге питання — санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики — відповідно, все це ризики для нас, все це збільшення грошей для Росії і збільшення їх можливостей потім на фронті: «Це небезпечно, і я вважаю, що ця зустріч з цієї точки зору також важлива».

«Далі — робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України. Вся ця робота, вона продовжується, і деякі деталі наша група буде з'ясовувати. Ну, в принципі все».

