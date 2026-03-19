До Коаліції укриттів для України доєднались ще чотири країни

До Коаліції укриттів цивільного захисту для України доєдналися Словацька, Грецька, Чеська та Австрійська Республіки.

У Міністерстві внутрішніх справ України відбулося друге засідання Керівної ради Коаліції укриттів цивільного захисту для України – міжнародної ініціативи, покликаної посилити безпеку цивільного населення в умовах постійних ворожих атак.

Як повідомили у пресслужбі МВС, до Коаліції укриттів цивільного захисту для України доєдналися Словацька, Грецька, Чеська та Австрійська Республіки. Також під час засідання до складу Керівної ради включили народного депутата України, голову Комітету з питань екологічної політики та природокористування ВРУ Олега Бондаренка.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав на зустрічі, що за три місяці зими ворог випустив по території нашої держави понад 700 ракет, майже 19 тисяч ударних дронів та понад 14 тисяч керованих авіаційних бомб.

“Сьогодні важливо обговорити те, що уже зроблено, плани фінансової підтримки Коаліції та майбутні заходи, які забезпечать розширення Коаліції, аби нарощувати спроможності будівництва захисних споруд”, – зазначив очільник МВС.

За час діяльності Коаліції проаналізували понад сотню проєктів будівництва захисних споруд та узгодили будівництво семи укриттів, зокрема, у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях. Також вже виділили 6 мільярдів гривень субвенції на облаштування укриттів у дитячих садочках та школах у 2026 році.

А 10 лютого 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким на законодавчому рівні врегульовано обов’язковість будівництва захисних споруд при зведенні багатоквартирних будинків, гуртожитків, будівель закладів освіти, соцзахисту, охорони здоров’я та об’єктів критичної інфраструктури.

У межах стратегічної підтримки Коаліції стартував двосторонній пілотний проєкт між Департаментом рятувальних служб МВС Фінляндської Республіки та ДСНС України. Ця ініціатива спрямована на посилення спроможностей українських рятувальних служб, обмін досвідом і впровадження найкращих міжнародних практик у сфері цивільного захисту.

На зустрічі сторони розглянули механізми залучення додаткових ресурсів, ефективного розподілу коштів та забезпечення прозорості реалізації проєктів.

28 травня 2025 року Україна і Фінляндія запустили Коаліцію укриттів цивільного захисту України.

Коаліція укриттів цивільного захисту – це багатостороння міжнародна ініціатива, спрямована на створення сучасної, системної мережі захисних споруд по всій території України. Вона передбачає не лише будівництво нових укриттів, а й модернізацію вже існуючих, а також впровадження єдиних стандартів безпеки.

Ініціатива об’єднує міжнародних партнерів для координації фінансування, обміну досвідом і впровадження сучасних технологій у сфері цивільного захисту.

Коаліцію, засновану на Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту України на період до 2034 року, очолює Міністерство внутрішніх справ України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.