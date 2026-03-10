У Нацгвардії створять штурмові полки, безпілотних систем та ППО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення штурмових полків, безпілотних систем та ППО у Нацгвардії.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

«Посилюємо бойові спроможності підрозділів системи МВС на основі аналізу бойового досвіду та розвитку сучасних технологій», – написав міністр і додав, що значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті.

«Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність. Такий підхід уже дав результат», – зазначив Клименко і згадав про корпусну систему у структурі Сил оборони, яка показує свою ефективність під час бойових операцій.

Міністр сьогодні підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України:

полків безпілотних систем

штурмових полків

окремого полку прикриття повітряного простору.

За його словами, головною метою змін є посилення спроможності на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

«Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань», – зауважив Клименко.