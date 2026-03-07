Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії допомогу України у боротьбі з «шахедами» на Близькому Сході

Президент України зазначив, що такого досвіду боротьби із «шахедами», як в України, немає в жодної іншої країни світу.

Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії допомогу України у боротьбі з «шахедами» на Близькому Сході
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Ввечері 7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. 

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму. 

“Українці вже роками борються проти «шахедів», і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу. Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході”, – йдеться у повідомленні у Telegram

Говорили також і про поглиблення двосторонньої співпраці, про проєкти, які можна реалізувати разом. Сторони домовились працювати над подальшим розвитком.

﻿
