Зеленський: Українські бійці досягли відчутних результатів за зиму і втримали всі ключові напрямки захисту

Україна розраховує на допомогу європейських партнерів – нові санкції проти Росії і 90 млрд євро.

Українські бійці досягли відчутних результатів за цю зиму і втримали всі ключові напрямки захисту.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з французькими колегою Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, важливо, щоб попри ці результати українського війська вдалося реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також новий пакет санкцій проти РФ.

Український президент розповів Макронові про ключові потреби нашої оборони, ситуацію на фронті. Також лідери обговорили Близький Схід та регіон Затоки та залучення можливостей України для допомоги в конфлікті.

«Готуємось із Францією до наших спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями», - додав Зеленський.