У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаПолітика

Зеленський: Українські бійці досягли відчутних результатів за зиму і втримали всі ключові напрямки захисту

Україна розраховує на допомогу європейських партнерів – нові санкції проти Росії і 90 млрд євро.

Зеленський: Українські бійці досягли відчутних результатів за зиму і втримали всі ключові напрямки захисту
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Українські бійці досягли відчутних результатів за цю зиму і втримали всі ключові напрямки захисту.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з французькими колегою Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, важливо, щоб попри ці результати українського війська вдалося реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також новий пакет санкцій проти РФ.

Український президент розповів Макронові про ключові потреби нашої оборони, ситуацію на фронті. Також лідери обговорили Близький Схід та регіон Затоки та залучення можливостей України для допомоги в конфлікті.

«Готуємось із Францією до наших спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями», - додав Зеленський.

  • Новий пакет санкцій ЄС ухвалити не може через блокування Угорщиною.
  • Також Будапешт не дає остаточно затвердити виділення 90-мільярдної допомоги Києву.
  • Брюссель заявляє, що все ще працює над варіантами вирішення цього питання.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies