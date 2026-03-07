ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСвіт

Розвідка Литви: Припинення вогню в Україні і зменшення тиску Заходу прискорить підготовку Росії до війни з НАТО

У довгостроковій перспективі РФ ймовірно створить армію, що буде на 30–50% більшою за довоєнну.

Розвідка Литви: Припинення вогню в Україні і зменшення тиску Заходу прискорить підготовку Росії до війни з НАТО
російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Зниження тиску Заходу на Москву, припинення вогню або мирна угода дозволять Росії швидше підготуватися до конфлікту з НАТО. 

Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці, передає Delfi.

За оцінками аналітиків, у разі настання миру Росія протягом 6–10 років буде повністю готова до конвенційної війни з Альянсом.

Розвідка зазначає, що продовження бойових дій в Україні з нинішньою інтенсивністю виснажує ресурси Москви та обмежує її можливості для агресії проти інших країн. Проте навіть в умовах війни РФ реформує армію та створює нові підрозділи, які зможе повністю укомплектувати в середньостроковій перспективі (3–5 років). Водночас за такого сценарію стратегічні резерви озброєнь для масштабного конфлікту з НАТО не будуть відновлені в повному обсязі.

У разі перемир’я Росія зможе значно швидше наростити військовий потенціал та чисельність особового складу, зокрема, поблизу країн Балтії. У середньостроковій перспективі це дозволить Москві створити можливості, достатні для початку воєнних дій у Балтійському регіоні або забезпечення регіональної переваги на початковому етапі війни. Це може підштовхнути Кремль до застосування сили через розрахунок на те, що НАТО не встигне вчасно зреагувати.

Найшвидше відновлення російської армії можливе за умови підписання миру та зняття міжнародних санкцій. У такому разі Росія отримає доступ до фінансових ресурсів та технологій для модернізації військової промисловості, вважає литовська розвідка. У довгостроковій перспективі РФ ймовірно створить армію, що буде на 30–50% більшою за довоєнну та матиме повністю відновлені стратегічні резерви.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies