Розвідка Литви: Припинення вогню в Україні і зменшення тиску Заходу прискорить підготовку Росії до війни з НАТО

У довгостроковій перспективі РФ ймовірно створить армію, що буде на 30–50% більшою за довоєнну.

Зниження тиску Заходу на Москву, припинення вогню або мирна угода дозволять Росії швидше підготуватися до конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці, передає Delfi.

За оцінками аналітиків, у разі настання миру Росія протягом 6–10 років буде повністю готова до конвенційної війни з Альянсом.

Розвідка зазначає, що продовження бойових дій в Україні з нинішньою інтенсивністю виснажує ресурси Москви та обмежує її можливості для агресії проти інших країн. Проте навіть в умовах війни РФ реформує армію та створює нові підрозділи, які зможе повністю укомплектувати в середньостроковій перспективі (3–5 років). Водночас за такого сценарію стратегічні резерви озброєнь для масштабного конфлікту з НАТО не будуть відновлені в повному обсязі.

У разі перемир’я Росія зможе значно швидше наростити військовий потенціал та чисельність особового складу, зокрема, поблизу країн Балтії. У середньостроковій перспективі це дозволить Москві створити можливості, достатні для початку воєнних дій у Балтійському регіоні або забезпечення регіональної переваги на початковому етапі війни. Це може підштовхнути Кремль до застосування сили через розрахунок на те, що НАТО не встигне вчасно зреагувати.

Найшвидше відновлення російської армії можливе за умови підписання миру та зняття міжнародних санкцій. У такому разі Росія отримає доступ до фінансових ресурсів та технологій для модернізації військової промисловості, вважає литовська розвідка. У довгостроковій перспективі РФ ймовірно створить армію, що буде на 30–50% більшою за довоєнну та матиме повністю відновлені стратегічні резерви.