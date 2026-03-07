Bloomberg: Ціни на нафту можуть зрости до $100 через загострення конфлікту на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході та фактичне припинення руху танкерів через Ормузьку протоку спричинили різкий стрибок цін на нафту. 6 березня ціна нафти Brent перевищила $90 за барель, зростання становило понад 25% від початку тижня, пише Bloomberg.

Керівники кількох великих трейдерів, які поспілкувалися з Bloomberg на умовах анонімності, вважають, що ціни на нафту можуть досягти $100 за барель у найближчі дні або тижні. За їхніми словами, ринок поки надто самовпевнений щодо впливу тривалого закриття Ормузької протоки.

"Ми бачимо, що ціна нафти Brent досягне $100 і вище, як тільки ринок усвідомить, що закриття протоки – це подія на тижні, а не короткочасне порушення", – зазначив Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy Group.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують подальше зростання цін. У записці для клієнтів вони зазначили: "Ціни на нафту, ймовірно, перевищать $100 наступного тижня, якщо не з’являться ознаки вирішення конфлікту. Можливо, ціни досягнуть рівнів, що призведуть до зниження попиту, швидше, ніж показує історичний досвід".

Президент США Дональд Трамп 5 березня пообіцяв надати страхові гарантії та військово-морський ескорт нафтовим танкерам в Омузькій протоці. Однак судновласники та представники союзних країн заявляють, що поки не отримали подробиць щодо плану Вашингтона.

"Я не бачу короткострокового рішення, і це означає вищі ціни на нафту, інфляцію та економічні труднощі", – заявив директор Fearnley’s Shipbrokers UK Халвор Еллефсен.