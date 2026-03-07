Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Bloomberg: Ціни на нафту можуть зрости до $100 через загострення конфлікту на Близькому Сході

6 березня ціна нафти Brent перевищила $90 за барель.

Bloomberg: Ціни на нафту можуть зрости до $100 через загострення конфлікту на Близькому Сході
танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443
Фото: War&Sanctions

Конфлікт на Близькому Сході та фактичне припинення руху танкерів через Ормузьку протоку спричинили різкий стрибок цін на нафту. 6 березня ціна нафти Brent перевищила $90 за барель, зростання становило понад 25% від початку тижня, пише Bloomberg.

Керівники кількох великих трейдерів, які поспілкувалися з Bloomberg на умовах анонімності, вважають, що ціни на нафту можуть досягти $100 за барель у найближчі дні або тижні. За їхніми словами, ринок поки надто самовпевнений щодо впливу тривалого закриття Ормузької протоки.

"Ми бачимо, що ціна нафти Brent досягне $100 і вище, як тільки ринок усвідомить, що закриття протоки – це подія на тижні, а не короткочасне порушення", – зазначив Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy Group.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують подальше зростання цін. У записці для клієнтів вони зазначили: "Ціни на нафту, ймовірно, перевищать $100 наступного тижня, якщо не з’являться ознаки вирішення конфлікту. Можливо, ціни досягнуть рівнів, що призведуть до зниження попиту, швидше, ніж показує історичний досвід".

Президент США Дональд Трамп 5 березня пообіцяв надати страхові гарантії та військово-морський ескорт нафтовим танкерам в Омузькій протоці. Однак судновласники та представники союзних країн заявляють, що поки не отримали подробиць щодо плану Вашингтона.

"Я не бачу короткострокового рішення, і це означає вищі ціни на нафту, інфляцію та економічні труднощі", – заявив директор Fearnley’s Shipbrokers UK Халвор Еллефсен.

﻿
