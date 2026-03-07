Швеція затримала у Балтійському морі вантажне судно з українського санкційного списку

Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі неподалік міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України та прямувало до РФ. Причиною стала підозра у порушенні міжнародних правил судноплавства.

Про це повідомляє Sweden Herald.

За словами речника Берегової охорони Маттіаса Ліндгольма, співробітники служби піднялися на борт судна, яке, ймовірно, ходить під чужим прапором у шведських водах.

"Судно, що перевозить зерно, перебуває у санкційному списку України. Багато аспектів щодо нього залишаються незрозумілими і потребують з’ясування", – зазначив Ліндгольм.

Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність судна до так званого російського "тіньового флоту". За словами речника, влада має низку питань щодо походження судна та його діяльності.

"Судно ходить під прапором, який вказує на те, що воно фактично не має державної належності, тобто використовує чужий прапор. Також розпочато попереднє розслідування щодо можливого порушення Морського закону, оскільки є підозри, що судно не відповідає міжнародним стандартам мореплавства", – пояснив Ліндгольм.

За попередніми даними, судно нещодавно прибуло з Касабланки (Марокко) і заявило, що прямує до Санкт-Петербурга, однак ці відомості також перевіряються.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив у соцмережі X, що Caffa перебуває у санкційному списку України, а структура власності судна залишається незрозумілою. Крім того, є підозра, що воно не має обов’язкового страхування.

За словами міністра, лише цього літа судно змінило російський прапор на гвінейський. Наразі триває розслідування, яке має встановити, чи відповідає судно вимогам для перебування у шведських територіальних водах.