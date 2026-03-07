Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Трамп нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні

Президенту США не сподобалося запитання від його улюбленого ЗМІ.

Трамп нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія допомогає Ірану у війні проти США, надаючи розвідувальну інформацію про американські військові бази на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, відповідне питання поставив главі держави кореспондент Fox News Пітер Дусі під час заходу у Білому домі, присвяченому розвитку університетського спорту.

Попри любов до Fox News, яка є прореспубліканською телемережею, Трамп несподівано грубо перервав журналіста, відмовившись говорити про участь Росії у війні. 

Господар Білого дому також навзав запитання "дурним" і заборонив пресі говорити про щось, крім безпосередньо теми заходу - хоча сам напередодні розповідав про війну проти Ірану, коли приймав у Вашингтоні футбольну команду "Інтер Маямі".

