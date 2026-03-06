ЦПД: російські ЗМІ поширюють "конспірологічні версії" про нібито причетність України до атаки на Азербайджан

Російська пропаганда знову намагається дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів.

Після останньої атаки іранських дронів по території Азербайджану проросійські канали почали поширювати конспірологічні версії, нібито за ударом стоїть Україна.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, пропагандисти стверджують, що Київ нібито використав "трофейні" іранські безпілотники Arash-2, щоб "втягнути Азербайджан у конфлікт з Іраном".

За повідомленням ЦПД, як "докази" російська пропаганда наводить уламки дронів, нібито знайдені у Казахстані після атак України на територію рф. За їхньою версією, Україна нібито застосовувала повітряний простір Казахстану та "відремонтовані" іранські безпілотники для ударів по рф.

У ЦПД наголошують, що такі твердження абсолютно безпідставні. Це класичний приклад інформаційної маніпуляції, коли суперечливі версії поширюються з метою заплутати аудиторію та приховати реальні джерела загроз у регіоні.

Подібна дезінформаційна кампанія вже повторювалася після атак російських дронів на територію Польщі. Тоді проросійські медіа також намагалися перекласти відповідальність на Україну, звинувачуючи її у провокаціях із застосуванням російських БпЛА.

Мета пропагандистів залишається незмінною – зняти відповідальність з рф та дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів.