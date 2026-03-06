Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: обговорили припинення вогню

Кремль планує і надалі різними способами контактувати з Іраном.

Володимир Путін 6 березня провів телефонну розмову з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.

Про це повідомляє Кремль, пише Радіо Свобода.

Президент Росії висловився на підтримку «негайного» припинення вогню в Ірані.

«Підтверджено принципову позицію Росії щодо необхідності негайного припинення бойових дій, відмови від силових методів вирішення проблем навколо Ірану й у всьому близькосхідному регіоні, якнайшвидшого повернення на шлях політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться в повідомленні.

В Кремлі заявили, що Путін перебуває «у постійному контакті» з лідерами країн, які входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Росія планує продовжити контактувати з Іраном.