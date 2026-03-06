Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: обговорили припинення вогню

Володимир Путін 6 березня провів телефонну розмову з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.
Про це повідомляє Кремль, пише Радіо Свобода.
Президент Росії висловився на підтримку «негайного» припинення вогню в Ірані.
«Підтверджено принципову позицію Росії щодо необхідності негайного припинення бойових дій, відмови від силових методів вирішення проблем навколо Ірану й у всьому близькосхідному регіоні, якнайшвидшого повернення на шлях політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться в повідомленні.
В Кремлі заявили, що Путін перебуває «у постійному контакті» з лідерами країн, які входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.
Росія планує продовжити контактувати з Іраном.
- РФ передає Ірану дані про військові об’єкти США на Близькому Сході. Аналітики вважають, що російські розвідувальні дані могли значно підвищити точність іранських ударів.