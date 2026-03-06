Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: обговорили припинення вогню

Кремль планує і надалі різними способами контактувати з Іраном.

Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: обговорили припинення вогню
Президент Ірану Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Володимир Путін 6 березня провів телефонну розмову з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.

Про це повідомляє Кремль, пише Радіо Свобода.

Президент Росії висловився на підтримку «негайного» припинення вогню в Ірані.

«Підтверджено принципову позицію Росії щодо необхідності негайного припинення бойових дій, відмови від силових методів вирішення проблем навколо Ірану й у всьому близькосхідному регіоні, якнайшвидшого повернення на шлях політико-дипломатичного врегулювання», – йдеться в повідомленні.

В Кремлі заявили, що Путін перебуває «у постійному контакті» з лідерами країн, які входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Росія планує продовжити контактувати з Іраном.

  • РФ передає Ірану дані про військові об’єкти США на Близькому Сході. Аналітики вважають, що російські розвідувальні дані могли значно підвищити точність іранських ударів.
﻿
