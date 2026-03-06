Саудівська Аравія підвищить ціну на нафту для Європи через загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціна поставок нафти у квітні зросте на 3,5 долара за барель.

Державна компанія "Saudi Aramco" оголосила про підвищення цін на нафту для поставок в Європу у квітні. Для покупців з Європи та Середземномор’я ціна зросте на 3,5 долара за барель, тоді як для клієнтів з Північної Америки та Азії – на 2,5 долара, пише Bloomberg.

Раніше трейдери прогнозували зростання ціни на нафту лише на 80 центів за барель, але розвиток конфлікту з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки змусили переглянути ці очікування.

Через зупинку поставок через Ормузьку протоку Саудівська Аравія перенаправляє експорт нафти до західного порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Для цього використовується трубопровід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, що проходить через країну до порту.

Також повідомляється, що нафтопереробні заводи на Близькому Сході вже починають скорочувати обсяги виробництва, оскільки резервуари заповнюються, а можливості експорту обмежені.

Як пише агентство, що ці зміни можуть вплинути на світові ціни на нафту та економіку країн-імпортерів у найближчі місяці.