У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Саудівська Аравія підвищить ціну на нафту для Європи через загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціна поставок нафти у квітні зросте на 3,5 долара за барель.

Саудівська Аравія підвищить ціну на нафту для Європи через загострення конфлікту на Близькому Сході
Фото: EPA/UPG

Державна компанія "Saudi Aramco" оголосила про підвищення цін на нафту для поставок в Європу у квітні. Для покупців з Європи та Середземномор’я ціна зросте на 3,5 долара за барель, тоді як для клієнтів з Північної Америки та Азії – на 2,5 долара, пише Bloomberg.

Раніше трейдери прогнозували зростання ціни на нафту лише на 80 центів за барель, але розвиток конфлікту з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки змусили переглянути ці очікування.

Через зупинку поставок через Ормузьку протоку Саудівська Аравія перенаправляє експорт нафти до західного порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Для цього використовується трубопровід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, що проходить через країну до порту.

Також повідомляється, що нафтопереробні заводи на Близькому Сході вже починають скорочувати обсяги виробництва, оскільки резервуари заповнюються, а можливості експорту обмежені.

Як пише агентство, що ці зміни можуть вплинути на світові ціни на нафту та економіку країн-імпортерів у найближчі місяці.

  • Ціни на нафту в п’ятницю знизилися вперше за шість днів, оскільки уряд США розглядає можливість втручання на ринку нафтових ф’ючерсів, щоб стримати зростання цін, а також видав дозволи на купівлю російської нафти для пом’якшення дефіциту постачання, спричиненого війною на Близькому Сході.
