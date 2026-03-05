Ефект доміно у похилому віці: як одна проблема може запускати ланцюг інших

У літературі старість часто постає не лише як біологічний стан, а як особливий етап людського досвіду. У романі «Кохання під час холери» Ґабріеля Ґарсії Маркеса герої проживають десятиліття, спостерігаючи, як змінюються їхні тіла, пам’ять і ритм життя. Старіння там показане не драматично, а майже буденно — як повільна трансформація людини.

Фото: freepik Дослідження пояснює, чому з віком ми уповільнюємося

З точки зору медичної науки цей процес розглядається значно прагматичніше. Чим довше живе людство, тим очевиднішим стає: старіння — це не лише хронологічний вік. Це складний біологічний процес, який поступово змінює взаємодію всіх систем організму.

Саме на перетині цих змін виникають так звані геріатричні синдроми — клінічні стани, які не вписуються у класичну модель медицини «одна хвороба — один діагноз».

Як з’явилася концепція геріатричних синдромів

Одним із перших лікарів, хто системно описав характерні проблеми старіння, був британський геріатр Bernard Isaacs. У 1960–1970-х роках він сформулював концепцію так званих “giants of geriatrics” — «гігантів геріатрії». До них він відносив чотири ключові проблеми старшого віку:

immobility — втрата рухливості

instability — нестійкість і падіння

intellectual impairment — когнітивні порушення

incontinence — нетримання

Ця модель показала, що багато станів у літніх людей не є окремими хворобами. Вони виникають через взаємодію численних факторів — вікових змін, хронічних захворювань, медикаментів і функціональних обмежень.

Сам термін “geriatric syndrome” почав активно використовуватися у медичній літературі у 1980–1990-х роках. У цей час геріатри намагалися описати групу клінічних станів, характерних саме для старшого віку.

Важливий внесок зробила американська дослідниця Mary Tinetti, яка вивчала падіння та функціональні порушення у літніх людей. Її роботи показали, що багато таких станів мають мультифакторну природу. Саме це стало теоретичною основою сучасної концепції геріатричних синдромів.

На початку 2000-х років ця концепція отримала чітке формулювання і фактично змінила підхід до медицини старіння. Замість лікування окремих органів геріатрія почала розглядати функціональну здатність людини як цілісну систему.

Старіння населення і нові виклики для медицини

Світ швидко старіє. За даними World Health Organization, у 2015 році у світі налічувалося близько 900 мільйонів людей віком понад 60 років. До 2050 року їх кількість перевищить 2 мільярди.

У Європі цей процес відбувається особливо швидко: майже кожен четвертий житель континенту вже старший за 60 років.

Це означає, що медицина дедалі частіше стикається не з окремими хворобами, а з комплексними станами вразливості, які визначають якість життя літніх людей.

Старіння змінює не лише демографію. Воно змінює і саму медицину.

Чому класична модель медицини не завжди працює

Традиційна медична логіка доволі проста: є симптом — є хвороба — є лікування.

У геріатрії ця схема часто не працює. Геріатричні синдроми — це не окремі захворювання, а комплексні стани, що виникають через взаємодію багатьох факторів: вікових змін організму, хронічних захворювань, медикаментозної терапії, функціональних обмежень, соціальних умов життя.

Наприклад, літня людина може впасти не через одну конкретну причину, а через поєднання слабкості м’язів, погіршення зору, порушення рівноваги та побічних ефектів ліків.

Інший приклад — лікування артеріальної гіпертензії. У деяких випадках неправильно підібрана терапія може створювати додаткове навантаження на печінку або інші органи.

Саме тому геріатричні синдроми іноді називають «синдромами системної вразливості».

Масштаб проблеми

За даними досліджень, опублікованих у журналах The Lancet та BMJ: приблизно 10–15% людей старших за 65 років мають синдром крихкості, а до 40% перебувають у стані передкрихкості. Ці дані показують: старіння — це не лише збільшення тривалості життя. Це також зростання складності медичних станів.

Однією з ключових особливостей геріатричних синдромів є їхня здатність запускати каскад подій.

Наприклад: слабкість → падіння → перелом → госпіталізація → втрата самостійності.

У геріатрії цей процес часто описують як ефект доміно: одна проблема поступово запускає інші.

У відповідь на ці виклики у світі сформувався новий підхід — Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), або комплексна геріатрична оцінка.

Вона включає не лише медичні показники, а й оцінку: функціонального стану, когнітивних здібностей, психологічного благополуччя, соціальних умов життя.

Цей підхід активно просуває World Health Organization у межах стратегії Healthy Ageing — здорового старіння. Сучасна геріатрія дедалі більше фокусується не лише на лікуванні хвороб, а й на збереженні функціональної незалежності людини.

Для України тема геріатричних синдромів стає особливо актуальною. За демографічними оцінками, частка людей старших за 60 років уже перевищує 20% населення. Водночас війна створює додаткові ризики для літніх людей: вимушене переселення, соціальна ізоляція та обмежений доступ до медичної допомоги.

Часто літні пацієнти мають кілька хронічних захворювань одночасно — серцево-судинні, метаболічні, неврологічні. Однак медична система все ще здебільшого побудована за принципом лікування окремих хвороб, а не комплексного підходу.

У результаті геріатричні синдроми можуть залишатися недооціненими.

Падіння часто сприймають як випадковість. Когнітивні зміни — як «нормальну старість». Поліфармацію — як неминучість.

Проте сучасна геріатрія показує: ці явища не просто супроводжують старіння. У багатьох випадках їх можна попереджати або контролювати.

І саме від того, наскільки рано медицина навчиться розпізнавати ці синдроми, значною мірою залежатиме якість життя людей у старшому віці.