Лише 1 з 5 людей з гіпертензією у світі контролюють її, — ВООЗ

У 2024 році з підвищеним артеріальним тиском близько 1,4 мільярда людей, проте контроль над хворобою мають лише 20% з них завдяки лікуванню або зміні способу життя.

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила другий глобальний звіт про гіпертензію, тобто підвищений артеріальний тиск.

Звіт представили під час заходу, організованого ВООЗ разом із Bloomberg Philanthropies та Resolve to Save Lives у рамках 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Документ свідчить: лише 28% країн з низьким рівнем доходу забезпечують повну доступність усіх рекомендованих ВООЗ ліків проти гіпертензії.

Гіпертензія залишається провідною причиною інфарктів, інсультів, хронічних захворювань нирок та деменції. Щороку від її ускладнень помирає понад 10 мільйонів людей, хоча цим смертям можна запобігти.

«Щогодини понад тисяча людей у світі помирає від інсультів та інфарктів, викликаних високим тиском. Країни мають інструменти, аби змінити цю ситуацію», — сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Серед основних бар’єрів у боротьбі з високим тиском: обмежений доступ до ліків і медичних приладів, відсутність стандартизованих протоколів лікування, недостатня підготовка медперсоналу та слабка політика профілактики.

Попри труднощі, окремі країни демонструють успіхи. У Бангладеші рівень контролю гіпертензії зріс із 15% до 56% у деяких регіонах, на Філіппінах поширили програми скринінгу та лікування на рівні громад, а в Кореї завдяки реформам охорони здоров’я рівень контролю тиску досяг 59%.

Серцево-судинні захворювання, які включають гіпертензію, з 2011 по 2025 роки, коштували країнам з середнім та низьким рівнем доходлу приблизно 3,7 трильйона доларів США.