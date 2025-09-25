Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаЗдоров'я

Лише 1 з 5 людей з гіпертензією у світі контролюють її, — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила другий глобальний звіт про гіпертензію, тобто підвищений артеріальний тиск. 

У 2024 році з підвищеним артеріальним тиском близько 1,4 мільярда людей, проте контроль над хворобою мають лише 20% з них завдяки лікуванню або зміні способу життя.

Лише 1 з 5 людей з гіпертензією у світі контролюють її, — ВООЗ
Фото: pexels/pavel-danilyuk

Звіт представили під час заходу, організованого ВООЗ разом із Bloomberg Philanthropies та Resolve to Save Lives у рамках 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Документ свідчить: лише 28% країн з низьким рівнем доходу забезпечують повну доступність усіх рекомендованих ВООЗ ліків проти гіпертензії.

Гіпертензія залишається провідною причиною інфарктів, інсультів, хронічних захворювань нирок та деменції. Щороку від її ускладнень помирає понад 10 мільйонів людей, хоча цим смертям можна запобігти.

«Щогодини понад тисяча людей у світі помирає від інсультів та інфарктів, викликаних високим тиском. Країни мають інструменти, аби змінити цю ситуацію», — сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Серед основних бар’єрів у боротьбі з високим тиском: обмежений доступ до ліків і медичних приладів, відсутність стандартизованих протоколів лікування, недостатня підготовка медперсоналу та слабка політика профілактики.

Попри труднощі, окремі країни демонструють успіхи. У Бангладеші рівень контролю гіпертензії зріс із 15% до 56% у деяких регіонах, на Філіппінах поширили програми скринінгу та лікування на рівні громад, а в Кореї завдяки реформам охорони здоров’я рівень контролю тиску досяг 59%.

Серцево-судинні захворювання, які включають гіпертензію, з 2011 по 2025 роки, коштували країнам з середнім та низьким рівнем доходлу приблизно 3,7 трильйона доларів США.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies