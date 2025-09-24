Не можна навпроти кожного поставити поліцейського з «Лікуй правильно», або «Гроші не бери», – Євгеній Гончар

У сучасного лікаря є інструменти і можливості навчатися, аби надавати сучасну якісну меддопомогу.

Стимулювати лікарів до цього можна через три складові.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

Умовно каральнаі. “Ти не можеш навпроти кожного поставити поліцейського: «Вчись», або: «Лікуй правильно», або «Гроші не бери». У нас нема ресурсу на це. А навіть якби був, воно не дало б результату. Але елементи мають бути, має бути певний контроль”. Заохочувальна система, наприклад, впровадження оплати за результат. Якщо ви надаєте послугу більш комплексну, цілісну, пацієнти мають кращий результат, то буде доплата. Момент прозорості, доступності до інформації пацієнтам, створення аналітичних панелей, звітів, хто як лікує, які результати. Це теж впливає.

Як приклад, заступник міністра навів роботу, яку цьогоріч МОЗ робить по інсультах. Відслідковує показники 30-денної смертності (тобто скільки людей залишились живими через 30 днів після інсульту, – LB.ua), кількість направлень на реабілітацію, результати після неї. Працює з лікарнями.

