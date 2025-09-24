Не можна навпроти кожного поставити поліцейського з «Лікуй правильно», або «Гроші не бери», – Євгеній Гончар

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Не можна навпроти кожного поставити поліцейського з «Лікуй правильно», або «Гроші не бери», – Євгеній Гончар

У сучасного лікаря є інструменти і можливості навчатися, аби надавати сучасну якісну меддопомогу. 

Не можна навпроти кожного поставити поліцейського з «Лікуй правильно», або «Гроші не бери», – Євгеній Гончар
Анастасія Пристая і Євгеній Гончар
Фото: скрин відео

Стимулювати лікарів до цього можна через три складові.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар. 

  1. Умовно каральнаі. “Ти не можеш навпроти кожного поставити поліцейського: «Вчись», або: «Лікуй правильно», або «Гроші не бери». У нас нема ресурсу на це. А навіть якби був, воно не дало б результату. Але елементи мають бути, має бути певний контроль”. 

  2. Заохочувальна система, наприклад, впровадження оплати за результат. Якщо ви надаєте послугу більш комплексну, цілісну, пацієнти мають кращий результат, то буде доплата. 

  3. Момент прозорості, доступності до інформації пацієнтам, створення аналітичних панелей, звітів, хто як лікує, які результати. Це теж впливає. 

Як приклад, заступник міністра навів роботу, яку цьогоріч МОЗ робить по інсультах. Відслідковує показники 30-денної смертності (тобто скільки людей залишились живими через 30 днів після інсульту, – LB.ua), кількість направлень на реабілітацію, результати після неї. Працює з лікарнями.

Повну версію першої частини розмови читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
