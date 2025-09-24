Порівнюючи з іншими країнами, в Україні доволі доступна нескладна меддопомога, а от зі складною проблеми, – замміністра в МОЗ

Так історично склалося, що значна кількість ресурсів – людських і фінансових, в Україні скерована на просту амбулаторну допомогу.

Про це в проєкті “Боляче” сказав заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

“Консультацію будь-якого вузького спеціаліста можна отримати. Зараз наберемо якусь клініку, зможемо поїхати проконсультуватись. Нас ще запитають, чи хочемо ми доктора наук, чи кандидата наук, чи ще когось”, – сказав Гончар.

Так він зреагував на розповідь іншої гості проєкту, хірургині Анастасії Пристаї, про те, що українці повертаються з-за кордону для операцій.

“У мене вчора був операційний день, 13 операцій. 7 з них люди повернулися з-за кордону заради того, щоб зробити операцію тут і поїхати назад, – сказала Пристая. – Чому вони не роблять це в умовній Англії, Данії, Норвегії, Канаді? На нашу думку, там краща система, краща освіта, кращий контроль. Але більшості наших пацієнтів не подобається. Нам подобається, що можна сходити зранку до одного проктолога, ввечері до іншого. До мене приходять зі жмутом попередніх консультацій. Чому? Тому що можуть обійти”.

Євгеній Гончар вважає, що українські пацієнти приїжджають сюди, щоб отримати нескладні втручання, консультації. І це конкурентна перевага країни, щоб повертати своїх людей. Утім, якщо мова про складніші втручання, лікування складних онкозахворювань, то тут Україна серйозно поступається Європейському Союзу, каже заступник міністра. В Україні доступ до такої допомоги “значно менший”.

“І це проблема, тому що країни ЄС якісніше пріоритетизують ресурси на більш високотехнологічні втручання, необхідні для продовження життя людей, – каже Гончар. – Думаю, побачимо цей виклик після завершення війни, коли закінчиться тимчасовий захист в країнах ЄС. Зараз багато людей в Європі отримують меддопомогу для лікування складних захворювань. Вони повернуться в Україну, а тут цього нема. Маємо як уряд бути готовими людям щось запропонувати. І це буде складна ситуація. Ми не можемо людині, у якої онкозахворювання, розповідати: «Зате ви можете піти в поліклініку і у вас там 10 лікарів проконсультують», людина хоче конкретних препаратів, які в нас незареєстровані і не закуповуються”.

